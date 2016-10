WSG weiterhin der Unentschieden-König

Die WSG Swarovski Wattens bleibt weiter der Unentschieden-König der Ersten Liga. Das 3:3 gegen Kapfenberg am Dienstag ist das sechste Unentschieden der Saison. Wieder konnten die Wattener einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen.

Trotz einer 3:1-Führung musste sich Trainer Thomas Silberberger letztendlich mit einem Punkt zufrieden geben. Wattens führte gegen Kapfenberg zur Halbzeit mit 1:0 und nach 51 Minuten mit 3:1. Dann mussten die Wattener ihrem hohen Laufpensum Tribut zollen, kamen mehr und mehr in Bedrängnis agierten bei Standartsituationen in der Defensive zu fehleranfällig.

Silberberger: Bezahlen viel Lehrgeld

Die logische Folge war, dass Kapfenberg immer stärker wurde und noch den Ausgleich zum 3:3 schaffte. Wattens Trainer Thomas Silberberger trauerte dem möglichen zweiten Heimsieg der Saison nach. Man bezahle sehr viel Lehrgeld, vielleicht höre das in den nächsten Wochen auf und man kann einen Schritt nach vorne setzen, „aber im Endeffekt hilft jeder Punkt“. Wattens bleibt nach dem sechsten Unentschieden in dieser Saison weiter Tabellenachter. Bereits am Freitag ist der LASK zu Gast im Wattener Gernot Langes-Stadion.