Drei Tage voller Einsatz für 480 Jugendliche

Zum achten Mal startet am Mittwochnachmittag Österreichs größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“. 480 junge Menschen sind heuer in ganz Tirol dabei um freiwillig an verschiedenen Projekten zu arbeiten.

Initiiert wird die Aktion von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit young Caritas und Hitradio Ö3. Die Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ soll ein Zeichen setzen für eine nachhaltige und faire Gestaltung des Miteinander-Lebens, wie es die Organisatoren ausdrücken.

38 verschiedene Projekte

480 junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren beteiligen sich heuer an der Aktion in ganz Tirol, es gibt 38 Projekte in verschiedenen sozialen Einrichtungen, Betrieben oder Vereinen. Im Abakadabra, einer Einrichtung für suchtkranke Menschen in Innsbruck etwa, werden Laptoptaschen aus Recyclingmaterial entworfen und gefertigt. Sie sollen später auch von den Klienten selbst hergestellt und vermarktet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktion ist in diesem Jahr die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Die Jugendsozial-Aktion „72-Stunden ohne Kompromiss“ beginnt am Mittwoch mit einer Auftaktveranstaltung und endet Samstagmittag.

