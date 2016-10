Seilbahner fordern Schul-Schneesportwoche

Die Seilbahnverbände von Österreich, Deutschland und der Schweiz wollen eine verpflichtende „Schneesportwoche“ in Schulen einführen. Es sei ein Trend zum Rückgang für Wintersportlager festzustellen, so die Seilbahnvertreter.

In einer Resolution forderten die Seilbahnverbände von Deutschland, Österreich und der Schweiz bei einer gemeinsamen Tagung in Innsbruck am Donnerstag, dass sie politische Unterstützung bräuchten. Sie forderten daher die Regionen, Länder und Staaten auf, ein Programm zur Förderung des Wintersports anzustoßen.

Der Schneesport habe zwar Zukunft, stehe aber großen Herausforderungen gegenüber, wie der Veränderung des Markts und der demografischen Entwicklung in den drei Ländern, so Peter Schöttl, Präsident des Verbands deutscher Seilbahnen und Schlepplifte, bei einer Pressekonferenz.

Deutscher Seilbahner: Kosten nicht entscheidend

Eltern und Lehrer würden dem Thema oft kritisch gegenüber stehen, so Schöttl. Die Diskussionen in der Öffentlichkeit würden sich oft auf die Kosten reduzieren, diese seien aber nicht der entscheidende Faktor. In Deutschland unterstütze man deshalb die Eltern und Lehrer und übernehme die Organisation der Wintersportwochen, erklärte der deutsche Seilbahnpräsident.

Hörl fordert bessere Bedingungen für Lehrer

In Österreich sei man von einer Wiedereinführung der verpflichtenden Schulskikurse noch weit entfernt, sagte Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnen Österreichs. „Unser Ziel ist es, jedes Kind in seiner Schulzeit zumindest einmal eine Wintersportwoche besuchen zu lassen“, meinte Hörl. Man sei zwar auf einem guten Weg, aber das Ziel sei noch lange nicht erreicht. Man müsse vor allem für die Lehrer besser Bedingungen schaffen, forderte der Seilbahnobmann und Tiroler Wirtschaftsbundobmann.

