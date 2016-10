Fußgängerin nach Unfall in Wattens verstorben

In Wattens ist eine Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montag im Krankenhaus gestorben. Die Frau war beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen worden.

Der Unfall hat sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Robert-Frey-Straße in Wattens ereignet. Die 80-jährige Frau wollte gerade die Straße überqueren, als sie vom Auto eines 68-jährigen Lenkers erfasst wurde.

Die Frau war nach dem Unfall ansprechbar. Sie wurde mit Kopfverletzungen mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Dort verstarb sie nach Angaben der Polizei am Abend. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.