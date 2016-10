Erstmals starten bei Air+Style Damen

Beim Snowboard-Freestyle-Event „Air+Style“ werden erstmals auch Damen an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag in einer Aussendung mit. Das Event findet am 3. und 4. Februar in der Olympiaworld in Innsbruck statt.

Mit 30 Herren und acht Damen sei das Starterfeld so groß wie nie zuvor, hieß es. Mit der Kärntnerin Anna Gasser schicke man aus heimischer Sicht ein „ganz besonders heißes Eisen“ in den Kampf um den Sieg. Die amtierende Vize-Weltmeisterin war 2013 die erste Frau, die einen Cab Double Cork 900 stand, also einen doppelten Rückwärtssalto mit halber Drehung.

Bei den Männern wollen der Oberösterreicher Clemens Millauer und der Tiroler Philipp Kundratitz mitmischen. Sie werden unter anderem den Vorjahressieger Sebastien Toutant (CAN), US-Open-Champion Yuki Kadono (JPN) und X-Games Sieger Max Parrot (CAN) herausfordern. Neben dem Contest sollen bei der 34. Ausgabe des Air+Style in Innsbruck auf zwei Bühnen insgesamt 16 Live-Acts auftreten.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Bereits am Freitag sollen die österreichische Band „Bilderbuch“ und zwei weitere Acts auf der Main Stage dem Publikum einheizen. Am Samstag folgen dann „Biffy Clyro“, „Fünf Sterne deluxe“, „The Naked And Famous“, „Lucky Chops“ und „Beginner“. Am 1. und 2. Februar wird zudem der traditionelle Skate Contest in der WUB Halle Innsbruck stattfinden.

Seit der US-Snowboarder Shaun White der Mehrheitseigentümer von Air+Style ist, wurde der Event zur Serie mit drei Stopps ausgebaut. Auch in der kommenden Wintersaison wird neben Innsbruck auch in Peking (18. bis 19. November 2016) und Los Angeles (18. bis 19. Februar 2017) jeweils ein Air+Style Festival ausgetragen.

Link: