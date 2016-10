Baubeginn für Straßenbahn-Innbrücke

Am Montag beginnen in Innsbruck bei der Grenobler Brücke umfangreiche Bauarbeiten für die neue Straßenbahnbrücke. Mehr als ein Jahr wird in diesem Bereich gebaut. Künftig wird die Straßenbahn bis nach Rum fahren.

Unterhalb der Grenobler Brücke wird die neue Trasse über den Inn errichtet, die Bauarbeiten dauern bis Dezember nächsten Jahres, Anfang 2018 folgen dann noch Straßenbau- und Gleisarbeiten. 4,4 Millionen Euro werden in diesen Bereich investiert.

Bäume müssen gefällt werden

Um den Bau der neuen Brücke zu ermöglichen, müssen rund 30 Platanen, Hainbuchen und Weiden gefällt werden. In der ersten Bauphase werden der nördliche Brückenpfeiler und die Widerlager von Brücke und Radwegunterführung errichtet. Anfang nächsten Jahres passiert das dann im Süden der Baustelle. Danach werden das Stahl- und Betontragwerke der neuen Brücke eingehoben. Größere Verkehrsbehinderungen soll es nicht geben, der Radweg muss aber phasenweise gesperrt werden.