Stubaier Gletscher: Neue 3S Bahn bald in Betrieb

In nur wenigen Tagen soll die neue 3 Seil-Umlaufbahn der Stubaier Gletscherbahn in Betrieb gehen. In nur eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die über 40 Jahre alte Eisgratbahn ersetzt. Gebaut wurde parallel zum laufenden Skibetrieb.

Dass man im selbst gesteckten Zeitrahmen von eineinhalb Jahren Bauzeit bleiben konnte, ist mehr als beachtlich. Denn für die neue Eisgratbahn wurde eine neue Tal- Mittel- und Bergstation gebaut. 5.000 Kubikmeter Beton wurden von drei Allrad-Mischwagen rund um die Uhr ins Hochgebirge geführt. Dazu kommt der Neubau der Seilbahn selbst.

Mehr Windstabilität bei neuer Bahn

Weniger Träger und trotzdem mehr Windstabilität - das sind die Vorteile der 3 Seil-Umlaufbahn. Mit dem Neubau hofft man die Schließtage bei Föhn um die Hälfte zu reduzieren. Denn pro Schließtag verliert die Bahn im Schnitt rund 5.000 Eintritte.

Letzter Schliff

Die neue Bahn läuft derzeit im Probebetrieb, letzte Arbeiten stehen noch an. „Wir sind bei den Fertigstellungsarbeiten, sprich bei den Seilbahntechnikarbeiten ob zum Beispiel die Türen der Gondel funktionieren und wir sind noch bei den letzten Arbeiten beim Hochbau“, erklärt Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher. Es gäbe aber noch eine Menge zu tun, aber er sei zuversichtlich den Zeitplan einhalten zu können. Noch schwankt die Stimmung also am Stubaier Gletscher zwischen Stolz und Anspannung.

Budget eingehalten

Der neue Gästekomfort hat seinen Preis: 60 Millionen Euro wurden von der Wintersport AG investiert. Mit diesen Ausgaben sei man im kalkulierten Kostenrahmen geblieben. Natürlich brauche man jetzt eine Kon­so­li­die­rungs­pha­se. Aber die nächsten Investitionen seien schon in Planung, so Andreas Kleinlercher.

Der geplante Start für die neue 3 S Bahn ist am 22. Oktober. Der Preis der Tageskarte soll in etwa gleich bleiben.

