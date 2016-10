15-Jährige nach Überdosis verstorben

Jene 15-Jährige, die am Dienstag letzter Woche leblos in einem Stiegenhaus in Innsbruck aufgefunden wurde, ist am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik verstorben. Das bestätigte am Freitag die Polizei. Ursache war eine Überdosis Kokain

Kurz nach ihrer Einlieferung hieß es bereits von Seiten der Ermittler, der Zustand der 15-Jährigen sehr kritisch, es sei unklar, ob sie überleben werde. Am Donnerstag verstarb sie dann infolge der massiven Überdosis Kokain.

Leblos in Stiegenhaus gefunden

Am 27. September war die Jugendliche leblos in einem Stiegenhaus in der Egger-Lienz-Straße am Südring gefunden worden. Ein Syrer hatte die Rettung verständigt und zunächst angegeben, er und ein Freund hätten aus dem Fenster beobachtet, dass zwei Marokkaner das Mädchen in dem Hauseingang abgelegt hätten.

Die beiden Syrer verwickelten sich bei der Einvernahme aber in Widersprüche, so fanden die Beamten heraus, dass das Mädchen aus der Wohnung der Syrer weggelegt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des „Im Stichlassens eines Verletzten“ sind noch nicht abgeschlossen. Die beiden Syrer befinden sich laut Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.

