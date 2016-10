Wirtschaftsgebäude in Erl abgebrannt

In Erl ist in der Nacht auf Donnerstag das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs niedergebrannt. Schon am Mittwochnachmittag hatte der Landwirt Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr war im Einsatz und richtete eine Brandwache ein.

Bei dem Einsatz am Mittwochnachmittag stellte die Feuerwehr Erl einen Schwelbrand in einem Heustock fest und baute daraufhin den Heustock kontrolliert ab, wobei es zu keinem offenem Feuer kam. Für die Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet. Trotz der Brandwache geriet das Wirtschaftsgebäude gegen 2.00 Uhr in Vollbrand.

zeitungsfoto.at

Nach einem Großeinsatz aller umliegenden Feuerwehren konnte der Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Das Wohngebäude konnte gerettet werden und auch Personen wurden nicht verletzt. Nun sollen Brandermittler die Brandursache klären.