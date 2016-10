Betrüger erleichterte Frauen um hohe Beträge

Ein 51-jähriger Wiener soll in Tirol mehrere Frauen um hohe Geldbeträge betrogen haben. Diese Woche wurde der Mann schließlich in Kufstein festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck.

Die Polizei Kufstein wurde von einem Informanten aus Wien auf den mutmaßlichen Betrüger aufmerksam gemacht. Die Ermittler hefteten sich an die Fersen des Verdächtigen, der mit einem Auto mit Kufsteiner Kennzeichen verkehrte. Der Pkw gehörte einer jener Damen aus dem Raum Kufstein, die der Wiener um ihr Geld gebracht haben soll.

Unter falschem Namen als Jurist ausgegeben

Unter falschem Namen habe er in den meisten Fällen als Jurist seine Hilfe angeboten. So soll er beispielsweise einer erkrankten Frau einen angeblichen Promiarzt vermittelt und dafür Bargeld kassiert haben, obwohl die folgende Operation von der Krankenkasse bezahlt wurde. Insgesamt hat der Mann laut Polizei sechs Frauen um einen Bargeldbetrag im sechstelligen Eurobereich erleichtert.

In Wien war der 51-Jährige wegen Betruges schon acht Jahre in Haft gesessen. Der mutmaßliche Betrüger befindet sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck.