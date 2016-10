Heikle Personalfragen beschäftigen SPÖ

Die anstehenden Personalbesetzungen innerhalb der SPÖ scheinen ein gordischer Knoten - ausgelöst durch den Rücktritt von Ingo Mayr als Parteichef. Am Mittwoch will der Parteivorstand versuchen, diesen Knoten zu lösen.

Vor zwei Wochen kam der jüngste rote Problemstein ins Rollen. Ingo Mayr verkündete seinen Rücktritt. Keine zweieinhalb Jahre war er SPÖ-Chef und versuchte in dieser Zeit in den Landtag zu kommen. Doch einige vor ihm Gereihte - unter anderem der Kaltenbacher Bürgermeister Klaus Gasteiger - hatten keine Lust, auf den kürzlich freigewordenen Sitz zu verzichten - Schiessling geht, Mayr soll nachrücken. Ingo Mayr gibt auf und die Lienzer Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik wird sich um seine Nachfolge bewerben - Führungswechsel in Tiroler SPÖ.

Mayr will Gasteiger im Landtag

Doch da ist noch der freie Landtagssitz von Gabi Schiessling und der muss besetzt werden. Nach Ansicht des Noch-Parteichefs mit einem, dem er eigentlich böse sein könnte - Klaus Gasteiger. Doch Ingo Mayr will, dass Ruhe in der Partei einkehrt, wie er gegenüber ORF Tirol betont. An diese Ruhetheorie glauben allerdings nicht alle in der Partei. Gasteiger hatte 2014 nach internen Streitigkeiten alle Parteifunktionen zurückgelegt - viele wollen ihn möglicherweise nicht mehr in der Landespolitik sehen.

Am Mittwoch will der Parteivorstand der SPÖ versuchen, die heiklen Personalfragen zu lösen. Wie heikel diese sind, hat Sybille Brunner in „Tirol heute“ skizziert.

Hans-Peter Bock oder doch Hasan Duran

Jetzt hängt alles an Bundesrat Hans-Peter Bock, der allerdings wie er betont, im Sinne des Parteifriedens flexibel sei. Geht er aus dem Bundesrat hinaus und als Nächstgereihter in den Landtag hinein, könnte Gasteiger das Nachsehen haben. Doch da liegt schon das nächste Problem. Den dadurch freien Bundesratssitz kann dann Hasan Duran, Ex-SPÖ-Mitglied, jetzt ÖVP-Wirtschaftsbund-Funktionär, beanspruchen. Seit zehn Tagen liegt sein Antrag auf Wiedereintritt bei der SPÖ - also seit bekannt ist, dass er unverhofft zu einem Bundesratsmandat kommen könnte. Das könnte der als stramm türkisch-nationalistisch geltende Duran übrigens auch ohne Parteibuch.

Für die Baustelle SPÖ wird wohl viel Mörtel notwendig sein, um die Bruchstellen zu kitten. Das könnte am Mittwoch beim Parteivorstand passieren - oder beim Landesparteitag - oder gar nicht. Es ist jedenfalls sehr kompliziert.