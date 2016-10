Fachkräfte im Technikbereich sehr gefragt

Obwohl in den letzten Jahren mehr Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Digitalisierung und Automatisierung geschaffen worden sind, kann die Nachfrage derzeit nicht gestillt werden. Viele Tiroler Firmen suchen derartige Fachkräfte.

Mechatroniker, Maschinenbauer oder Hard-und Softwareentwickler - Tirols Betriebe brauchen Fachkräfte im Technikbereich. Die Nachfrage sei stark, bestätigt auch Tirols AMS-Chef Anton Kern. Sowohl Lehrlinge als auch Abgänger von berufsbildenden technischen Schulen seien gefragt. Die Nachfrage kann derzeit nämlich nicht gestillt werden: Aktuell stehen etwa 135 offene Lehrstellen im Bereich der Elektro - und Metallberufe 78 Lehrstellensuchenden gegenüber, sagt Kern.

Nicht alle Bewerber erfüllen die Anforderungen

Dies sei zum einen den geburtenschwachen Jahrgängen geschuldet. Aber auch der Tatsache, dass nicht jeder Bewerber den Anforderungen in Mathematik genüge.

Das Land Tirol wolle junge Menschen dazu motivieren, eine Ausbildung in diesem Bereich zu starten, erklärt Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP): „Wir haben versucht, es mit verschiedenen Technologieschecks zu bewerben, damit die jungen Menschen darauf aufmerksam werden. Bitte geht in diese Schiene, das ist ganz wichtig für die Firmen in unserem Land, damit wir diese Zukunftsstruktur auch bedienen können.“

Große Nachfrage im Außerfern

Die Jobchancen im technischen Bereich sind gut. Besonders groß ist derzeit laut Wirtschaftskammer die Nachfrage im Außerfern, wo große Unternehmen wie Plansee ihren Sitz haben. Auch in Osttirol werde dies in Zukunft der Fall sein, heißt es.