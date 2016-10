Hilfe für Bergwanderer durch „Notfall App“

Aus Bergnot sind am Freitagnachmittag drei Bergwanderer in Breitenwang (Bezirk Reutte) gerettet werden. Um ihren Standort durchgeben zu können, musste einer der Deutschen erst eine App herunterladen.

Das Trio im Alter von 21 bis 53 Jahren verirrte sich beim Abstieg in den Ammergauer Alpen. Die drei Bergwanderer bogen beim Abstieg in Richtung Tal zwischen Hochjoch und Schelleleskopf zu früh ab. Daraufhin gelangten sie in unwegsames Gelände im sogenannten Hölltal.

„Notfall App der Bergrettung Tirol“

Als sie sich nicht mehr weitertrauten, alarmierten sie die Hilfskräfte, wussten zunächst aber ihre Standort-Koordinaten nicht. Dieses Problem löste einer der Wanderer mithilfe der „Notfall App der Bergrettung Tirol“. Anschließend konnte der Polizeihubschrauber das Trio per Tau bergen. Die Deutschen blieben unverletzt.

