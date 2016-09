Frauen arbeiten bis Jahresende gratis

Ab diesen Samstag arbeiten Tirols Frauen bis Jahresende praktisch umsonst. Der jährlich ausgerufene Equal Pay Day soll in Erinnerung rufen, dass die Einkommen von Frauen noch immer deutlich unter jenen von Männern liegen.

Laut ÖGB Tirol verdienen Tirols weibliche Arbeitnehmer 11.487 Euro pro Jahr weniger als männliche. Tiroler Frauen verdienen bei gleicher Arbeitszeit um 22 Prozent weniger als Männer, die Hälfte verdient weniger als 1.000 Euro im Monat. Das besagt der aktuelle Gleichstellungsbericht des Landes.

Frauen oft in schlecht bezahlten Berufen

Die Ursachen für diese Einkommensschere sind vielfältig. Zum einen arbeiten Frauen oft in schlecht bezahlten Berufen wie in der Erziehung oder Pflege, zum anderen ist der Aufstieg in höhere Positionen schwer. Kindererziehung und Pflege von Angehörigen sind immer noch häufig Frauensache, die dafür nötige Berufsunterbrechung wirkt sich negativ auf ein Fortkommen im Job aus.

Übrigens gibt es in den Bezirken deutliche Unterschiede: Während Frauen in Reutte bereits ab dem 15. September sozusagen gratis arbeiten, ist es etwa in Kufstein der 26. September, in Lienz der 3. Oktober und in Innsbruck erst der 22. Oktober. Das Land Tirol versucht, dem entgegenzusteuern, etwa indem man das Interesse von Mädchen und jungen Frauen an technischen und damit besser bezahlten Berufen weckt.