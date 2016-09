Einbrecher-Quartett im Oberland gefasst

Die Polizei Imst hat eine Einbruchsserie klären können. Den vier jungen Einbrechern werden elf Einbrüche zur Last gelegt, die sie in den letzten zwei Monaten begangen haben sollen. Jetzt wurden die vier auf frischer Tat ertappt.

Als sie sich in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht an einem Imbissstand in Tarrenz zu schaffen machten, wurden die drei Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 26 Jahren auf frischer Tat ertappt. Bei der Einvernahme gaben sie zu, in verschiedenen Konstellationen für insgesamt elf Einbrüche verantwortlich zu sein. Die Beschuldigten Tiroler sollen in Baucontainer, Lokale, bei einem Sportzentrum und mehrfach in einen Imbissstand eingebrochen haben.

Anzeige auf freiem Fuß

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Gestohlen wurden vorwiegend Getränke, Lebensmittel sowie Zigaretten. Die Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt.