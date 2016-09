Altrömisches Gräberfeld in Zirl entdeckt

In Zirl ist im Zuge eines Hausabrisses mitten im Dorf ein altrömisches Gräberfeld entdeckt worden. Archäologen führen derzeit eine „Notgrabung“ durch. Die Gräber stammen ersten Erkenntnissen zufolge aus dem 4. Jahrhundert nach Christus.

Die Archäologen des Ferdinandeums sind derzeit federführend mit der Sicherung der historischen Gräber betraut.

Insgesamt sind am Areal, das direkt an der Bundesstraße liegt, neun Gräber entdeckt worden, so Wolfgang Sölder, der für die vor- und frühgeschichtlichen und provinzialrömischen Sammlungen im Ferdinandeum zuständig ist.

Die Häuserreihe an der Zirler Bundesstraße kann derzeit nicht mit einem Neubau wieder geschlossen werden. Zuvor sind die Archäologen am Zug. Erst dann kann die Baustelle wieder aufgenommen werden.