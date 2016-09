NHT: Markus Pollo folgt Klaus Lugger nach

Markus Pollo ist zum neuen Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol bestellt worden. Er folgt damit Klaus Lugger nach. Der gebürtige Innsbrucker habe sich gegen über 40 Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen können.

Mit Jahresende geht Klaus Lugger nach 27 Jahren an der Spitze der Neuen Heimat Tirol in den Ruhestand. „Zu meinem Abschied übergebe ich 1.000 in Planung befindliche Wohnungen für die Landeshauptstadt Innsbruck“, so Lugger. Ab 1. Jänner 2017 wird Markus Pollo die Geschäfte der Neuen Heimat Tirol gemeinsam mit Hannes Gschwentner führen. Pollo ist studierter Architekt und Betriebswirt und war bei nationalen und internationalen Unternehmen in leitender Funktion beschäftigt. Seit knapp zwei Jahren ist er als beratender Consulter für die Stadt Innsbruck und das Land Tirol tätig.

platzermedia

Die Neue Heimat Tirol ist Eigentum zu gleichen Teilen von Land Tirol und Stadt Innsbruck. Mit über 18.000 Wohneinheiten zählt sie zu den führenden Wohnbauträgern in Österreich.