SPÖ-Chef Mayr tritt zurück

Tirols SPÖ-Chef Ingo Mayr steht vor der Ablöse. Als mögliche Nachfolgerin wird Medienberichten zufolge die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik gehandelt. Montagnachmittag tagt der Parteivorstand, im Anschluss gibt es eine Pressekonferenz.

Die Pressekonferenz mit dem Titel „Personelle Weichenstellungen in der SPÖ Tirol“ findet am Montag um 18.30 Uhr in Innsbruck statt.

Mayr kämpfte erfolglos um Mandat im Landtag

Der Roppener Bürgermeister und AMS-Betriebsratsvorsitzende Mayr wurde im Juni 2014 zum Tiroler SPÖ-Vorsitzenden gewählt. Seiner Wahl war das desaströse Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl 2013 mit 13,72 Prozent und in der Folge der Wechsel in die Opposition voran gegangen. Mayr setzte auf eine „Zurück zu den Wurzeln“-Politik. Mit einer Parteireform sollte die SPÖ „jünger, weiblicher und linker“ werden.

Erschwerend war für Mayr, dass er nicht im Landtag vertreten war. Die roten Parteikollegen, die vor ihm auf der Landtagsliste gereiht sind, waren offenbar bis zuletzt nicht bereit, für ihren Chef Platz zu machen - mehr dazu in Schiessling geht, Mayr soll nachrücken

