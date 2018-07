Brandstifter von Erpfendorf festgenommen

Die Brandserie in Erpfendorf scheint geklärt. Am Mittwoch hat das Landeskriminalamt einen 17-jährigen Verdächtigen festgenommen. Im Zuge der Einvernahme hat der Bursch dann laut Polizei die Brandlegungen gestanden.

Nach einer Brandserie in Erpfendorf laufen dort seit Wochen die Ermittlungen. Vergangenen Freitag wurde der 17-Jährige ein erstes Mal befragt, am Mittwoch schließlich auf Anordnung der Staatsanwalt festgenommen.

ZOOM.Tirol

Im Zuge der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamts gestand der Tatverdächtige insgesamt vier Brandstiftungen sowie drei Sachbeschädigungen durch Brandlegung. Dabei ist laut Polizei ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Kein erkennbares Motiv

Laut Ermittlern konnte der 17-Jährige keine genauen Angaben zum Tatmotiv machen. Es könne ausgeschlossen werden, dass sich die Brandlegungen gegen bestimmte Personen gerichtet hätten, hieß es. Die Auswahl der Tatobjekte dürfte offenbar spontan und ohne konkreten Hintergrund erfolgt sein. Der Bursch sitzt jetzt in U-Haft.

Mehrere Brände bei Dämmstofferzeuger

Neben einem Bauernhaus war in den letzten Wochen auch ein Dämmstofferzeuger in Erpfendorf immer wieder Ziel des Tatverdächtigen. Auch dort entstand erheblicher Sachschaden - mehr dazu in Wieder Brand bei Steinbacher in Erpfendorf.

ZOOM.Tirol

Links: