Eigene Arbeitsgruppe für MCI-Neubau

Eine neue Arbeitsgruppe soll sich ab Mitte August um eine Lösung für den Neubau des Management Centers Innsbruck, kurz MCI, kümmern. Wegen explodierender Kosten musste, wie berichtet, das bisherige Neubauprojekt gestoppt werden.

Intensiv soll nach einer neuen Baulösung für das MCI gesucht werden, erklärte der zuständige Landesrat Johannes Tratter von der ÖVP in einer Aussendung. Dafür zuständig ist eine neue Arbeitsgruppe, die bis Mitte August gebildet werden und dann die notwendigen Baumaßnahmen erheben soll. In der Arbeitsgruppe sollen technische und rechtliche Vertreter des Landes und der Stadt Innsbruck sitzen, aber auch externe Rechts- und Bauherrenberater.

Explodierende Kosten für geplantes Projekt

Ein Neubau des MCI war bereits geplant. als dieser aber plötzlich 135 Millionen Euro anstatt der geplanten 80 Millionen Euro kosten sollte, stoppte das Land vergangene Woche das Projekt - mehr dazu in Neubau des MCI steht vorerst vor dem Aus. Mit neuen Plänen soll der MCI-Neubau trotzdem erfolgen, das Projekt sei für Tirol als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort wichtig, so Tratter.

Kritik seitens der SPÖ

Die Tiroler SPÖ kritisiert die Kostenexplosion um den geplanten MCI-Neubau scharf. Man habe den Kostenrahmen im Jahr 2015 beschlossen, ohne an Wertanpassungen oder an steigende Baukosten der nächsten Jahre zu denken. So etwas dürfe nicht passieren, erklärte Elisabeth Blanik, die Vorsitzende der Tiroler SPÖ. Sie fordert ein Projektmanagement im Landhaus, damit Großprojekte in Zukunft professionell begleitet und solche Fehler vermieden werden.