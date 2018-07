Schicksalstag für Glungezer-Bahn

Für die 50 Jahre alte Glungezerbahn werden am Donnerstag die Weichen neu gestellt. Geht es nach den Plänen der Eigentümergemeinde Tulfes soll eine Gondelbahn errichtet werden. Heute wird die Bauverhandlung mit Spannung erwartet.

Der Glungezer ist seit Jahrzehnten ein klassisches Skigebiet für Einheimische, beliebter Skitourenberg und im Sommer Teil des vielbegangenen Zirbenwegs. Die Infrastruktur ist allerdings mehr als nur in die Jahre gekommen. Vor allem der Zubringersessellift vermittelt eher das Gefühl einer Nostalgiebahn als einer mordernen Aufstiegshilfe.

Einst im Besitz der Firma Fröschl

Über Jahrzehnte wurde am Glungezer, der einst auch bei Touristen sehr beliebt war, nur kosmetisch investiert - aus wirtschaftlichen Überlegungen, wie es beim Voreigentümer - der Firma Fröschl in Hall - immer hieß. Die geforderten Zuschüsse durch die öffentliche Hand blieben aus und so entschied man sich bei Fröschl 2010, den Glungezer zu verkaufen.

Die Gemeinde Tulfes hat den Traditionslift um einen symbolischen Betrag übernommen und ist seitdem mit dem Tourismusverband und den umliegenden Gemeinden bemüht, die Bahn zu modernisieren.

Gondel statt Sessellift

Mittlerweile scheint die Finanzierung gesichert und in einem ersten Schritt soll noch heuer eine Gondelbahn den Sessellift ersetzen. Geht die Bauverhandlung am Donnerstag positiv aus, dann wird der alte Sessellift am Donnerstagabend ein letztes Mal Gäste zur Halsmarter bringen. Schon im Winter soll dann die neue Gondelbahn in Betrieb gehen.

Bei einem negativen Ausgang der Bauverhandlung wäre die Zukunft der Glungezerbahn aber Insidern zufolge alles andere als gewiss.

Weitere Ausbauschritte geplant

Eine Gondelbahn alleine wird die Zukunft des Glungezers allerdings auch nicht retten. Seitens der Verantwortlichen weiß man, dass es auch eine Beschneiung und in weiterer Folge eine Modernisierung der zweiten Sektion braucht. Dies sei auch in einem Stufenplan alles berücksichtigt, aber eben vom Ausgang der heutigen Verhandlung abhängig, heißt es.

