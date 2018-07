Festnahme nach versuchter Vergewaltigung

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag nach einer mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung festgenommen worden. Der Mann soll seine Ex-Freundin gewürgt und unsittlich berührt haben, zudem habe er sie mit dem Umbringen bedroht.

Laut Polizei soll der 20-jährige Afghane in der Nacht auf Dienstag in einer Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land seine ehemalige Freundin am Boden gehalten, gewürgt und unsittlich berührt haben. Zudem soll er die Einheimische mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Zu einer minderjährigen Freundin der Frau, die bei der Tat ebenfalls anwesend war, soll er gesagt haben, dass er die Frau noch mehr schlagen würde, sollte die Minderjährige Hilfe holen.

Frau konnte sich schließlich losreißen

Der Frau gelang es schließlich, sich durch heftige Gegenwehr loszureißen und in das Wohnhaus der minderjährigen Freundin zu flüchten. Dort verständigte sie die Polizei.

Kurz darauf wurde der 20-Jährige in einem Stadel festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge der Erhebungen habe man weitere, durch den Mann begangene Gewalt- und Sexualdelikte gegen die Frau ermitteln können, hieß es von der Exekutive.