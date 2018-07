Frau überwies 10.000 Euro an Internetbetrüger

Eine 51-jährige Frau aus Hall hat durch einen Internetbetrug fast 10.000 Euro verloren. Sie hatte einem unbekannten Facebook-Freund Geld für die Überstellung eines wertvollen Koffers geliehen.

Im vergangenen Juni bekam die 51-jährige Frau aus Hall eine Freundschaftsanfrage via Facebook von einem „Alvin Hartman“. Bald darauf wurden Handynummern ausgetauscht und eine Kommunikation über Whats-App begonnen. Schließlich kündigte der Mann seinen Besuch in Tirol an. Einen Tag vorher gab er der Frau Bescheid, dass er nach Syrien müsse, um dort unterirdische Kabel zu verlegen.

Bald darauf meldete er sich wieder und gab an, für seine Arbeit in Syrien einen Koffer mit 1,8 Millionen Pfund und diversen Unterlagen bekommen zu haben. Den wolle er nun ins „sichere Tirol“ bringen. Er bat die Frau, den Koffer aufzubewahren und vorher noch der Sicherheitsfirma, die die Überstellung übernehme, mehrere tausend Euro zu überweisen.

Frau wurde skeptisch

In mehreren Tranchen überwies die Frau fast 10.000 Euro. Als sie dann noch einmal 33.000 Euro für die Behandlung einer angeblichen Verletzung ihres Facebook-Freundes überweisen sollte, ging ihr ein Licht auf. Sie meldete die Sache der Polizei. Über das Landeskriminalamt wurden Interpol und Europol eingeschaltet. Meist seien es organisierte Tätergruppen, die derartige Betrügereien in die Wege leiten, sagt Rudolf Rinner von der Haller Polizei.