Jugendliche wegen Mordversuchs vor Gericht

Wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes müssen sich am Mittwoch fünf junge Angeklagte verantworten. Sie hatten einen 19-Jährigen in Kufstein mit Eisenstangen niedergeschlagen und ausgeraubt.

Mitte März hatten die fünf Beschuldigten den 19-Jährigen beim Bahnhof Kufstein mit Eisenstangen niedergeschlagen und beraubt. Das Opfer musste damals mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Eine Woche nach der Tat konnte die Polizei sie festnehmen – mehr dazu in Raubüberfall geklärt: Fünf Jugendliche in Haft

ORF

Die fünf Angeklagten sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Zwei Tatverdächtige sind Kosovaren, einer ist russischer und zwei sind österreichische Staatsbürger. Drei der fünf Angeklagten sind mehrfach vorbestraft.

Sie waren geständig und haben angegeben, den Überfall wegen Geldmangels verübt zu haben. Wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes müssen sie sich am Mittwoch in Innsbruck vor dem Richter verantworten. Den beiden 16-Jährigen und dem 18-Jährigen droht eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren, den beiden 15-jährigen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Verteidiger plädierten für eine Anklage wegen Raubes, nicht aber wegen versuchten Mordes. Einer der Angeklagten sagte vor Gericht, sie hätten ja nur „Leute abziehen“ wollen. Dass jemand sterben kann, wenn man ihm mit der Eisenstange auf den Kopf schlägte, sollte einem bewusst sein, konterte der Staatsanwalt.