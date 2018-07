Asphalt und Fassadenbegrünung gegen Lärm

„Flüsterasphalt“ und Fassadenbegrünung sind die zwei Lärmschutzmaßnahmen, auf die sich der Stadtsenat Innsbruck am Dienstag geeinigt hat. Beim Vorschlag „Tempo 30“ gehen die Meinungen hingegen stark auseinander.

Nachdem eine Studie im Frühjahr zeigte, das 90 Prozent der Innsbrucker unter dem Verkehrslärm leiden, hat das Land Tirol die Stadtverwaltung eingeladen, Vorschläge für eine Lärmreduktion vorzulegen - mehr in So könnte Innsbruck ruhiger werden. Von den vier Vorschlägen der Stadtverwaltung meldete der Stadtsenat zwei an die Tiroler Landesregierung.

Die Stadt einigte sich auf Teststrecken mit „Flüsterasphalt“ - einem besonders leisen Asphalt - und Fassadenbegrünung bei bestimmten Gebäuden. Für weitere und konkretere Maßnahmen werden im Herbst Lärmexperten des Landes hinzugezogen. Sie sollen besonders belastete Stadtteile und Straßenabschnitte herausfiltern.

Tempo 30 als Kontroversthema

Einer der Vorschläge war auch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Stadtgebiet, mit der Ausnahme von Durchzugsstraßen. Auch wenn die Mehrheit im Stadtsenat sich gegen diese Idee aussprach, gibt es unterschiedliche Reaktionen von Seiten der Grünen und der Liste Für Innsbruck.

Klubobmann Lucas Krackl (Für Innsbruck) lehnt eine generelle Festlegung auf Tempo 30 im Stadtgebiet „entschieden ab“. „Wie auch bisher sollen Problembereiche mit Hausverstand und unter Einbindung der Anwohner einzeln betrachtet und gegebenfalls behandelt werden“, so Krackl. Zahlreiche Rückmeldungen der Bevölkerung würden ihm zeigen, dass auch die Bürger „Tempo 30“ ablehnen.

Graz für Stadträtin Schwarzl Vorbild

Ganz anders sieht das hingegen Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne). Auf den Vorschlag „Sicher 30“ habe sie viele positive Rückmeldungen bekommen. „Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus vielen Stadtteilen haben sich gemeldet und wollen eine Verkehrsberuhigung für ihr Wohngebiet“, sagt Schwarzl. Als Vorbild zieht sie dabei die Stadt Graz heran, wo auf dem Großteil der Straßen nur 30 km/h gefahren werden darf. Seitdem ereignen sich 80 Prozent der Verkehrsunfälle dort, wo mehr als 30 gefahren wird, berichtet Schwarzl.