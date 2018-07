Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Bruneck

In Bruneck in Südtirol ist Dienstagfrüh eine Frau beim Brand eines Mehrparteienhauses ums Leben gekommen. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Über dreißig Bewohner des Hauses mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Um neun Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Als diese eintrafen, war eine Frau, die im dritten Stockwerk wohnte, schon tot. In der Wohnung der 46-jährigen Rumänin war bereits in den Nachtstunden ein Schwelbrand ausgebrochen. Zumindest sechs Personen mussten mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus Bruneck gebracht werden, darunter waren auch eine Mutter und ihr wenige Monate altes Kind.

ORF

Suche nach Brandursache

Aus Sicherheitsgründen wurden 33 Personen aus dem Haus mit zwölf Wohnungen evakuiert. Sie konnten am frühen Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brand war am späten Vormittag gelöscht. Die Feuerwehr und die Carabinieri ermitteln jetzt die Brandursache.