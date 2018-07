Lösung für Pavillon zeichnet sich ab

Seit Monaten sucht die Stadt Innsbruck einen neuen Pächter für den Pavillon vor dem Innsbrucker Landestheater. Knapp 20 Anbieter haben sich nach der Ausschreibung im Februar für die Immobilie interessiert. Nun scheint eine Lösung in Sicht.

Dass sich die Suche hingezogen hat, soll unter anderem an einer hohen Ablöse bzw. Pacht und auch an notwendigen Investitionen durch den Pächter liegen. Doch inzwischen gebe es eine engere Auswahl, sagt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Klar sei, dass man wieder Gastronomie im Pavillon haben wolle. Es seien noch zwei Anbieter im Rennen. „Beide investieren selbst in die Einrichtungen, trotzdem bekommen wir einen vertretbaren Mietpreis“, so Willi.

ORF/Kaschka

Investitionen im höheren fünfstelligen Bereich

Angeblich wollen die Pächter einen höheren fünfstelligen Betrag investieren. Für die Auswahl potenzieller Pächter war auch das gastronomische Konzept ausschlaggebend. So soll das kulinarische Angebot zum Standort beim Landestheater und dem Haus der Musik passen. Eine wichtige Frage war auch, ob die Stadt Geld in die Hand nehmen müsse oder nicht, so Willi.

Momentan laufen mit den beiden Interessenten noch Nachverhandlungen. Der Bürgermeister hofft auf eine Entscheidung in den nächsten Wochen, dann könnte sich eine Eröffnung vor der Rad-WM Ende September noch knapp ausgehen.