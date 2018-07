Land verschärft Motorrad-Beschränkungen

Das Land Tirol verschärft jetzt die Beschränkungen für den Motorradverkehr im Bezirk Reutte. Gleichzeitig soll verstärkt kontrolliert werden. Zuletzt hatte es immer wieder Beschwerden von Anrainern gegeben.

Schon seit Langem wehren sich die Anrainer entlang der Tannheimerstraße, der Lechtalstraße, der Hahntennjochstraße, der Bschlaber Straße und zwischen Berwang und Namlos gegen Gruppen von Motorradfahrern, die an schönen Tagen für massive Lärmbelästigung sorgen. Nicht zuletzt deshalb haben Anrainer und das Transitforum vor Kurzem erneut protestiert. Die geltenden Beschränkungen am Hahntennjoch seien nicht ausreichend, hieß es - mehr dazu in Hahntennjoch: Anrainer im Dauer-Lärmstress.

Weitere Beschränkungen und Überholverbote

Das Land hat jetzt nach jüngsten Messungen die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den betroffenen Straßenabschnitten ausgeweitet und Überholverbote verordnet. Für die bevorstehende Motorradsaison soll außerdem ein eigenes Überwachungskonzept greifen - Lärmpegel und Geschwindigkeit der Motorradfahrer werden verstärkt kontrolliert.

Bei den bisherigen Schwerpunktkontrollen in diesem Jahr wurden gegen Motorradlenker 365 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgenommen sowie 236 Organmandate eingehoben. Zudem gab es laut BH Reutte 52 Anzeigen und zwölf Organmandate auf Grund von Kurvenschneiden. Bei 108 Messungen mit dem Lärmmessgerät wurden zwei Motorräder beanstandet.

Enquete zu Motorradverkehr

Ein flächendeckendes Lärmmodell für alle Motorradrouten wird derzeit erarbeitet, heißt es aus dem Landhaus. Und nach einem dementsprechenden Landtagsbeschluss gibt es Mitte November eine Lärmenquete im Landhaus zum Thema Motorradverkehr.