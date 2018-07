13 Verletzte bei Unfall in Achenkirch

Fünf Fahrzeuge waren am Sonntagnachmittag in einen Unfall auf der Achenseestraße verwickelt. 13 Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Für die Rettungskräfte war es ein Großeinsatz, wenig später ereignete sich ein zweiter Unfall.

Gegen 14:30 Uhr kam es auf der Achenseestraße bei Achenkirch zu dem Unfall. Laut Informationen der Polizei wollte ein Autofahrer überholen, dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß in den drei weitere Fahrzeuge verwickelt wurden.

ZOOM.Tirol

Zwei Personen in Autos eingeklemmt

Fünf Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, zwei Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie konnten aus den Fahrzeugen befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden 13 Personen verletzt, drei davon schwer. Die Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus Murnau und in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Achenseestraße war infolge des Unfalles mehrere Stunden lang in beiden Richtungen gesperrt.

ZOOM.Tirol

Für die Rettungskräfte war es ein Großeinsatz. Neben fünf Notärzten, drei Hubschraubern und neun Rettungsfahrzeugen waren auch die Feuerwehren Achenkirch und Eben am Achensee im Einsatz. Auch die Rettung Lenggries aus Deutschland wurde zur Hilfe angefordert.

Zweiter Unfall wenig später

Nur kurze Zeit später ereignete sich im Staubereich der noch nicht geräumten Unfallstelle ein weiterer Unfall. Ein Kleinbus prallte gegen einen Mauer, ein Insasse wurde dabei schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber rückte erneut aus.