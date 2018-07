420 Schwerlaster missachteten Fahrverbot

Insgesamt 420 Lkw haben das in den Sommerferien geltende Samstags-Fahrverbot auf der Tiroler Inntal- und Brennerautobahn missachtet. Die Polizei kontrollierte an den bisherigen zwei Terminen stark, die Lkw mussten umkehren.

Seit Ferienbeginn gilt an den Samstagen im Sommer ein Lkw-Fahrverbot für Fahrten nach Deutschland - mehr dazu in Lkw-Fahrverbote in Sommerferien ausgeweitet. Insgesamt 420 Lkw haben das Fahrverbot bisher missachtet. 170 Lkw mussten am Brenner am Samstag dieser Woche zurückgeschickt werden, in der Woche davor, also in der ersten Woche des Verbotes, mussten 250 Lkw umkehren und wieder nach Italien zurückfahren.

ORF/Julia Hammerle

Lkw, die über Tirol nach Deutschland fahren wollen, werden am Brenner abgefangen und zurück nach Italien geschickt. Den Italientransit kontrolliert die Polizei auf der Kontrollstelle Kundl. Das schon länger geltende Fahrverbot für den Italientransit werde sehr gut beachtet, heißt es von der Polizei. Lediglich acht Lkw mussten dort diesen Samstag ihren Lkw abstellen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. In der Vorwoche hatte die Polizei zehn Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gefischt. Sie werden angezeigt.

Verschärftes Fahrverbot im Juli und August

Das Fahrverbot für Transit-Lkw in Richtung Deutschland gilt an den Samstagen im Juli und August von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Im Anschluss daran beginnt das Wochenendfahrverbot. Die Polizei kündigte an, sowohl am Brenner als auch in Kundl auch in den nächsten Wochen zu kontrollieren.