Wanderer verlor auf Steintreppen den Halt

In Waidring ist am Samstag ein deutscher Wanderer tödlich verunglückt. Der 62-jährige Mann war an einer schwierigen Stelle gestolpert. Die geschockte Ehefrau wurde vom Notarzthubschrauber geborgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr im Gebiet Steinplatte. Das Paar wanderte auf einem markierten Höhenwanderweg in Richtung Grünwaldalm. Auf einer Steinstufenpassage dürfte der Wanderer gestolpert sein und das Gleichgewicht verloren haben. Dann stürzte er circa 30 Meter über steiles, grasiges und teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.