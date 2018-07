Wieder Unfall am Plansee: Lenkerin befreit sich

Eine Pkw-Lenkerin ist am Samstagvormittag im Außerfern mit ihrem Auto in den Plansee gestürzt. Sie kam von der Straße ab, woraufhin der Pkw in den See geschleudert wurde und im flachen Wasser auf dem Dach zu liegen kam. Die Frau blieb unverletzt.

Die Österreicherin war gegen 9.15 Uhr in Breitenwang auf der Planseestraße (L255) unterwegs, als der Unfall geschah.

zeitungsfoto.at

Das Auto versank zur Hälfte im See, die Frau konnte sich selbständig befreien. Sie erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Sehr gefährliche Strecke

Immer wieder ereignen sich entlang der Uferstraße teils schwere Unfälle, z.B. Sechs Verletzte bei Unfall auf Planseestraße. Nach dem Tod einer 17-Jährigen im Februar wurde deshalb ein Konzept entwickelt - mehr dazu in Sicherheitsmaßnahmen für Planseestraße, das die Strecke sicherer machen soll.