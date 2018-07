Kletter-Weltcup: Erster Sieg für Pilz

Die Tirolerin Jessica Pilz hat am Freitagabend ihren ersten Kletter-Weltcupsieg gefeiert. Sie setzte sich im Vorstieg in Chamonix/Frankreich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Jakob Schubert konnte erneut ein Topresultat erreichen.

Es ist der erste Sieg für Jessica Pilz im Kletter-Weltcup: Die 21-Jährige setzte sich am Freitagabend im Vorstieg souverän gegen die Slowenin Janja Garnbret und die Südkoreanerin Kim Jain durch. Sie schaffte es als einzige, die Finalroute zu durchsteigen.

KVÖ/Heiko Wilhelm

Im Herren-Bewerb konnte Jakob Schubert erneut punkten. Er erzielte Rang zwei und musste sich nur dem Italiener Stefano Ghisolfi geschlagen geben. Der 27-Jährige Tiroler hatte zuletzt in Villars zum 20. Mal einen Sieg geholt - mehr dazu in Schubert holt 20. Sieg im Vorstieg. Seine Schwester Hannah Schubert erreichte ebenfalls das Finale, sie belegte in Chamonix den achten Platz.