Tirol als wettbewerbsstarke Region

Gemeinsam mit Wien und Salzburg ist Tirol eine der wettbewerbsstärksten Regionen Österreichs. Zu diesem Schluss kommt ein Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut. Insgesamt wurden 181 Regionen in 15 europäischen Ländern untersucht.

Die österreichischen Bundesländern finden sich im Endergebnis der Analyse alle rund um den Mittelwert wieder. Die Top drei Österreichs sind Wien, Salzburg und Tirol, am schlechtesten schnitten das Burgenland und Niederösterreich ab.

Die starken Regionen haben laut der Studie gemeinsam, dass sie über eine gut laufende Konjunktur verfügen, sowie über eine hohe Produktivität der exportierenden Industrie, so das unabhängige Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics.

Zukunftsfähigkeit mitbewertet

Wichtige Erfolgsfaktoren in der Analyse sind auch ein wirtschaftliches Wachstum, eine hohe Standortqualität für Firmen und auch für die Mitarbeiter und eine ökonomische Struktur, die auch künftigWachstum ermöglicht.

Nord- und Zentraleuropa weiter vorne

Europaweit gesehen schneiden Nord- und Zentraleuropa besser ab als die Regionen im Süden und Osten. So finden sich etwa wichtige Wirtschaftsregionen Spaniens und Italiens am Ende der Tabelle wieder. Spitzenreiter in Europa waren Stockholm, London und Zürich.