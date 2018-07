Freizeitanlage Achensee kurz vor Eröffnung

21 Millionen Euro haben die Gemeinde Eben und der Tourismusverband in den Bau einer neuen Freizeitanlage am Achensee investiert. Derzeit sind noch die Handwerker im Einsatz, Ende Juli soll das „Atoll Achensee“ in Betrieb gehen.

6.500 m² umfasst das neue Freizeitzentrum in Buchau direkt am Südostufer des Achensees. Von der Wasserwelt mit einem 25 Meter langen Sportbecken über einen großen Spielplatz - mehr dazu in MS Benedikt wird Tummelplatz für Kinder - bis zum Spa mit Infinity-Pool am Dach soll die Freizeitanlage touristisch gesehen neue Möglichkeiten bieten, erklärte Hans Entner, der Obmann des Tourismusverbandes Achensee.

Zwar habe die Region viele Hotels, die eine solche Wellness-Infrastrukur selbst bieten, aber eben auch viele kleine Betriebe, die da nicht mithalten können. Gerade diese kleineren Vermieter sollen von der Millioneninvestition profitieren, hofft der Tourismusverband.

Kleinere Vermieter froh über Anlage

Manfred Widauer führt ein Frühstückshotel. Für ihn ist das „Atoll“ gerade bei schlechtem Wetter eine Möglichkeit, seine Gäste nicht weit weg schicken zu müssen. Das sieht auch Susanne Greiderer vom „Wachhof“ ähnlich, für kleine Betriebe wie ihren würde eine Wellnessanlage zu viel Geld kosten. So gäbe es für die Gäste die Möglichkeit, zu Fuß hinzugehen, die Region werde für Gäste und Einheimische aufgewertet, freute sich Greiderer.

Auch Treffpunkt für Einheimische

Bereits seit 20 Jahren gibt es Pläne für eine zusätzliche Attraktion am Achensee. Tourismusverbands-Obmann Hans Entner erwartet sich von der neuen Freizeitanlage eine qualitative Steigerung des Angebotes. Er hofft, dass die kleineren Betriebe ihre Betten dadurch besser verkaufen und höhere Auslastungen erzielen können.

Josef Hausberger, der Bürgermeister der Gemeinde Eben, ist überzeugt, dass sich die Investition auch für die Einheimischen lohnen wird. Er hofft, dass die neue Freizeitanlage ein Treffpunkt für Jung und Alt in der Region wird. Gemeinde und Tourismusverband rechnen mit 200.000 Besuchern pro Jahr. Das „Atoll Achensee“ soll am 30. Juli in Betrieb gehen.