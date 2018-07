Nach Diebstählen weitere Opfer gesucht

Mehrere Einschleichdiebstähle und Einbrüche in Tirol hat die Polizei jetzt aufgeklärt. Bei den verhafteten Verdächtigen handelt es sich um eine reisende Tätergruppe aus Rumänien. Die Polizei sucht nach möglichen weiteren Opfern.

Mit dem „Glaswassertrick“ brach eine Tätergruppe am 6. Juli in eine Wohnung in Westendorf ein. Ein 11-jähriger Junge dürfte die Besitzer abgelenkt haben, indem er um ein Glas Wasser bat. Währenddessen schlichen die Täter durch die Wohnräumlichkeiten und stahlen Schmuck.

Am Abend desselben Tages kam es zu einem Einbruch in Pfaffenhofen. Vorerst unbekannte Täter brachen dort in ein Haus ein, sie wurden allerdings von einem der Besitzer ertappt. Die Täter flüchteten, sie konnten aber kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Es handelte sich dabei um drei rumänische Staatsbürger im Alter von 18 bis 30 Jahren. Sie stehen im dringenden Verdacht, auch den Diebstahl in Westendorf begangen zu haben.

Polizei

Polizei

Polizei

Suche nach weiteren Opfern

Bei der Festnahme wurde auch Diebesgut festgestellt, das den zwei Tatorten nicht zugeordnet werden konnte. Die Polizei vermutet hier weitere Einbrüche oder Diebstähle. Die rechtmäßigen Besitzer können sich an die Polizei Telfs wenden.