Stadt Lienz will Bordell Namen verbieten

Zwischen der Stadt und einem Kärntner Laufhaus gibt es einen nicht unheiklen Streit. Das Etablissement befindet sich knapp hinter der Kärntner Grenze bei Oberdrauburg. Seit Kurzem trägt das Bordell den Namen „Laufhaus Lienz“, woran sich die Stadt Lienz stört.

Die Lienzer Stadtverwaltung ist von aufgebrachten Bürgern auf den Namen „Laufhaus Lienz“ aufmerksam gemacht worden. Die Betreiberin der Laufhauskette vertritt die Meinung, dass der Name Lienz nicht geschützt sei.

BM Blanik (SPÖ): Das ist eine Irreführung"

Jetzt forderte die Stadtgemeinde die Laufhaus-Betreiberin per Brief auf, den Namen zu ändern und drohte auch mit dem Rechtsweg, so Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Wir stützen uns in erster Linie auf die Irreführung, weil sich das Laufhaus weder im Bezirk Lienz befindet, noch in der Stadt Lienz. Dieses Haus hat defacto überhaupt nichts mit Lienz zu tun und führt trotzdem diesen Namen.“ Zudem

will man dem Bordell den Namenszug auf der Internetseite und die Domäne verbieten, so die Lienzer Bürgermeisterin.