Tiroler Gala-Abend für EU-Minister

Das offizielle Tirol heißt die derzeit im Land tagenden EU-Minister mit einem landesüblichen Empfang willkommen. Im Salzlager Hall laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren. Geplant ist ein Gala-Abend mit viel Tiroler Inhalt.

Die Stadt Hall hat sich um die Ausrichtung des Galadinners gerissen. Für Hall sei es eine großartige Sache, dieses Galadinner ausrichten zu dürfen und es sei eine besondere Auszeichnung und Wertschätzung gegenüber Hall, so Andreas Ablinger, vom Salzraum Hall.

Die Spannung vor dem Empfang steigt

Noch am Mittwoch ging es in Hall „Hoch her“ um alles für den Empfang der Ministerinnen und Minister vorzubereiten. Denn am Donnerstagabend um 19.00 Uhr muss alles perfekt sein. Am Mittwoch hinkte das Catererteam im Zeitplan noch etwas hinter her, aber man sei zuversichtlich, sagt Caterer Oliver Schulz.

ORF

Regionalität steht im Vordergrund

Rund 340 geladene Gäste werden am Donnerstag im Salzlager verköstigt. Auf dem Menüplan steht: Geräucherte Forelle, Schinken und eine Pastete als Vorspeise. Kalb mit Gemüse und Kartoffel als Hauptgang und ein traditioneller Kaiserschmarren als süße Draufgabe. Eine vor allem regionale und bodenständige Küche wird serviert, sagt Oliver Schulz. Die Ministerinnen und Minister wären immer froh, wenn man sie als „ganz normale“ Gäste behandle, so Schulz weiter.

Offizieller Empfang für EU-Politiker in Hall In Hall findet am Donnerstag ein offizieller Empfang für die Minister der EU statt. Es gibt unter anderem ein abendliches Dinner im Salzlager.

Er muss es wissen, denn als Österreich 1998 das erste Mal den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft inne hatte, war Oliver Schulz auch schon dabei. Damals hatte man das Gefühl beim Wiener Congress dabei zu sein - sehr viel Gala mit sehr viel Pomp im Hintergrund. Das sei heute nicht mehr so. Heutzutage liefe das alles viel sachlicher, ruhiger und abgeklärter ab, erzählt Schulz. Es wird nichts dem Zufall überlassen - auch die Sitzordnung wird genau geplant.

ORF

An den Ehrentischen sitzen Innenminister Herbert Kickl und Justizminister Josef Moser. Von dort haben sie den besten Ausblick auf die Bühne, auf der moderne Tiroler Volksmusik gespielt wird.

Links: