Alkoholisiert mit Pkw überschlagen

In Innsbruck ist am Mittwoch eine einheimische Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Im Bereich Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich in der Folge überschlug.

Gegen 15.00 Uhr fuhr die 48-Jährige mit ihrem Pkw auf der Inntalautobahn (A12) von Innsbruck-Süd kommend in Richtung Innsbruck-Ost. Im Bereich der Ausfahrt geriet das Fahrzeug in der dortigen Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und touchierte im Anschluss den abgesenkten Beginn der Betonleitwand.

zeitungsfoto.at

Durch die Kollision mit der Betonleitwand wurde das Fahrzeug auf die linke Seite gekippt und rutschte auf der Fahrerseite liegend mehrere Meter der Fahrbahn entlang weiter. Nachdem das Auto anschließend noch gegen die linksseitige Betonleitwand prallte, überschlug sich dieses gänzlich und kam quer zur Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand.

zeitungsfoto.at

Ausfahrt rund eine Stunde lang total gesperrt

Die Lenkerin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Aufgrund des Unfalles musste die Ausfahrt Innsbruck-Ost rund eine Stunde lang gesperrt werden. Dies führte zu Behinderungen für den aus Richtung Brenner und Innsbruck-West kommenden Verkehr.