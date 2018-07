Platz- und Straßensperren bei EU-Ministertreffen

Das informelle Treffen der EU-Innen- und Justizminister ab Mittwoch in Innsbruck ist von Straßensperren und Platzverboten begleitet. Betroffen davon sind auch einige Buslinien.

Die Polizei ist ab Mittwoch in Tirol mit über 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Großeinsatz - mehr dazu in Unterstützt wird sie von 1.000 Soldaten des Bundesheeres - mehr dazu in EU-Vorsitz: Verstärkte Luftraumüberwachung. Ab Mittwochnachmittag werden die 70 hohen Repräsentantinnen und Repräsentanten mit ihren Delegationen anreisen. Die EU-Minister tagen im Kongresshaus Innsbruck.

Es gibt Platz- und Strassensperren um den Congress, das Hotel Penz am Adolf-Pichler-Platz sowie das Austria Trend Hotel am Rennweg.

ORF

Platzverbote

Platzverbot Kongresshaus vom 11.07.2018, 12.00 Uhr bis 12.07.2018, 05.30 Uhr sowie am 12.07.2018, von 18.00 Uhr bis 13.07.2018, 05.30 Uhr

Platzverbot Kongresshaus Umgebung vom 12.07.2018, 05.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie am 13.07.2018, von 05.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Platzverbot Rennweg vom 12.07.2018, 08.00 Uhr bis 13.07.2018, 20.00 Uhr

Platzverbot Adolf-Pichler-platz vom 11.07.2018, 08.00 Uhr bis 13.07.2018, 20.00 Uhr

Platzverbot Flughafen Parkplatz P5 vom 11.07.2018, 09.00 Uhr bis 12.07.2018, 24.00 Uhr

Weiters gibt es Straßensperren:

Hotel The Penz: 11.07. ab 08.00 Uhr bis 13.7.2018 bis 20.00 Uhr Stainerstr. und Adolf-Pichler-Platz

Congress Innsbruck: 12.7. und 13.7.2018 jeweils von 05.00 Uhr bis 18.00 Uhr Hzg.-Otto-Straße, Herrengasse und Rennweg

Austria Trend Hotel: 12.7. ab 08.00 Uhr bis 13.7.2018 um 20.00 Uhr Rennweg zwischen Karl-Schönherr-Str. und Tschurtschenthalerstr.

Die Polizei erwartet zudem zeitlich begrenzte Behinderungen, wenn die EU-Politikerinnen und Politiker mit ihren Delegationen durch die Stadt begleitet werden oder am Donnerstagabend nach Hall fahren.

zeitungsfoto.at

Hungerburgbahn

Die Station Congress der Hungerburgbahn ist Donnerstag und Freitag gesperrt. Die Bahn fährt während dieser Tage ab der Station Löwenhaus, nimmt allerdings keine Mountainbikes mit. Die Nordkettenbahn verkehrt normal, nimmt allerdings wegen der Sperre des Luftraums keine Drachenflieger und Paraglider mit.

Flughafen

Kontrollen gibt es auch bei der Zufahrt zum Flughafen Innsbruck, deshalb rät der Flughafen um 15 bis 30 Minuten früher als geplant anzureisen. Zudem werden dort Pässe kontrolliert.

IVB

Auch Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) sind betroffen. Manche Haltestellen werden zeitweise nicht angefahren oder es gibt Umleitungen. Betroffen davon sind die Linien TS, B, 502 und 503. Am Donnerstagabend außerdem 504 und 505 in Hall.

