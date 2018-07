Pernsteiner am Kitzbüheler Horn Zweiter

Pernsteiner ist am Montag auf der schweren 3. Etappe der Österreich-Rundfahrt auf das Kitzbüheler Horn den Erwartungen gerecht geworden. Der Niederösterreicher aus dem Team Bahrain belegte bei der Bergankunft den zweiten Rang und ist auch Gesamt-Zweiter. Den Tagessieg sicherte sich mit 8 Sekunden Vorsprung der Belgier Ben Hermans, der auch das Rote Trikot des Spitzenreiters übernahm.

APA/EXPA/JFK

Am Dienstag führt die Radrunfahrt von Kitzbühel nach Prägraten und am Mittwoch geht es von Matrei in Osttirol auf den Großglockner. Ziel der Rndfahrt ist am Samstag Wels.

APA/EXPA/JFK

