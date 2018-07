Radrundfahrt nimmt Horn in Angriff

Nach der Etappe ins Stubaital steht bei der Österreich-Radrundfahrt am Montag die erste Bergetappe auf dem Programm - jene aufs Kitzbüheler Horn. Am Sonntag übernahm der Italiener Giovanni Visconti die Führung.

Auf die Rad-Asse warten am Montag 134 Kilometer und 2.600 Höhenmeter. Der Startschuss zur dritten Etappe der 70. Österreich-Radrundfahrt fällt um 11.00 Uhr am Oberen Stadtplatz in Kufstein. Die Strecke führt dann bis nach Rattenberg und über Kundl wieder zurück in die Festungsstadt.

7,6 Kilometer bis zum Kitzbüheler Horn

Vom Walchsee geht es dann über Kössen, Schwendt und St. Johann nach Kitzbühel. Gegen 14.00 Uhr werden die Radprofis dann die 7,6 Kilometer lange Panoramastraße hinauf zum Horn in Angriff nehmen, gegen 14.30 Uhr sollte der Tagessieger dann feststehen. Wie immer werden wieder hunderte Fans die Entscheidung beim Alpenhaus mitverfolgen. Die Auffahrt mit der Bergbahn ist am Montag gratis.

