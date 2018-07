Tödlicher Motorradunfall bei Wiesing

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich Sonntagnachmittag bei Wiesing (Bezirk Schwaz) ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer prallte an einer Kreuzung gegen einen Pkw. Wenig später erlag er seinen Verletzungen.

Laut Polizei war der Mann trotz Querverkehrs in eine Kreuzung eingefahren und dort gegen einen in der Kolonne fahrenden Pkw gestoßen. Der Deutsche stürzte vom Motorrad und kam auf der Straße zu liegen.

ZOOM.Tirol

Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Schwaz gebracht, wo er schließlich verstarb. Der Lenker des Pkw, ein 55-jähriger Deutscher, hatte nach Angaben der Exekutive noch eine Vollbremsung eingeleitet und versucht auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Achenseestraße war in Folge des Unfalles etwa eine Stunde lang erschwert passierbar.

