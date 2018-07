Mutmaßlichem Mafia-Boss droht lebenlänglich

In einem Drogenprozess stehen am Montag drei Angeklagte vor dem Schwurgericht in Innsbruck. Einer der Angeklagten gibt an, ein Mafia-Boss zu sein. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Der 42-jährige Italiener soll als Pizzabäcker in Tirol gearbeitet haben. Laut Anklage hat er das große Geld aber mit Cannabis und Kokain verdient. Nach Suchtgiftverkäufen an einen verdeckten Ermittler wurde der Mann gemeinsam mit einem Pärchen verhaftet.

Lebensbeichte in JVA Innsbruck abgelegt

In der Justizanstalt soll der Italiener dann seine Lebensbeichte abgelegt haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann angegeben haben, dass er vor Jahren in Italien eine Vereinigung mit rund 50 Mitgliedern gegründet hat. Es gehe um den Import und Handel von Kokain und Cannabis aus Südamerika.

Die Anklage wirft dem 42-Jährigen vor, dass er in einer größeren kriminellen Vereinigung führend tätig war. Da ihm eine bis zu lebenslange Haftstrafe droht, muss das Urteil ein Geschworenengericht fällen. Den beiden anderen Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren.