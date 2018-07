Radrundfahrt kommt nach Tirol

Von Sonntag bis kommenden Mittwoch führt die Österreich-Radrundfahrt durch Tirol. Ettapenziel am Sonntag ist Fulpmes, schon am Montag könnte es am Kitzbüheler Horn eine erste Vorentscheidung geben. Ziel ist am Samstag Wels.

Radrundfahrten werden in erster Linie in den Bergen entschieden und da hat die Österreich-Radrundfahrt einiges zu bieten. Schon am Sonntag gibt es am Arlberg und dann in Axams zwei Bergwertungen, am Montag geht es dann auf das Kitzbühler Horn und am Mittwoch von Matrei in Osttirol aus auf das 2.428 Meter gelegene Fuscher Törl am Großglockner.Spätestens dann dürfte die 70. Radrundfahrt entschieden sein.

Slowene holt sich zum Auftakt Rotes Trikot

Erster Gejagter bei der Jubiläumsrundfahrt ist der Slowene Matej Mohoric, der am Samstag in Feldkirch als Erster durchs Ziel fuhr. Mohoric hatte im Mai bereits eine Etappe beim Giro d’Italia und im Vorjahr eine bei der Vuelta gewonnen. In Feldkirch gelang ihm auf dem schwierigen Schlusskilometer der entscheidende Angriff. Als bester Österreicher landete Stephan Rabitsch nach 152,8 km auf Rang 15

Denifl kann Titel nicht verteidigen

Als bester Österreicher landete Stephan Rabitsch am Samstag nach 152,8 km auf Rang 15. Nicht mit am Start bei der Ö-Radrundfahrt ist Titelverteidiger Stefan Denifl. Der Tiroler erlitt in der Vorbereitung zur Tour bei einem Sturz eine schwere Gehirnerschütterung und muss deshalb derzeit pausieren.

Tourplan:

Samstag, 7. Juli, Start: 11.00 Uhr/Zielzeit ca. 14.30 Uhr: 1. Etappe: Feldkirch - Feldkirch (152,8 km/2.652 hm)

Sonntag, 8. Juli, 11.00/15.30: 2. Etappe: Feldkirch - Fulpmes/Telfes im Stubai (180,5/3.384)

Montag, 9. Juli, 11.00/14.30: 3. Etappe: Kufstein - Kitzbüheler Horn (133,6 km/2.607)

Dienstag, 10. Juli, 11.00/14.30: 4. Etappe: Kitzbühel - Prägraten (143,0/2.819)

Mittwoch, 11. Juli, 11.00/13.30: 5. Etappe: Matrei in Osttirol - Fuscher Törl (92,9/2.763)

Donnerstag, 12. Juli: 11.00/15.30: 6. Etappe: Knittelfeld - Wenigzell (176,9/3.621)

Freitag, 13. Juli, 12.00/15.00: 7. Etappe: Waidhofen/Ybbs - Sonntagberg (129,3/3.169)

Samstag, 14. Juli, 10.30/14.30: 8. Etappe: Scheibbs - Wels (163,2/2.126)

