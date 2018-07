Seit Wochen vermisste Katze gerettet

Eine berührende Katzenrettung ist am Samstag der Berufsfeuerwehr in Innsbruck gelungen. Das seit Wochen vermisste Tier wurde auf einem schmalen Uferstreifen des Hochwasser führenden Inns von einem Hund entdeckt.

Bemerkt hat die Katze Luna in ihrer aussichtslosen Lage am Innufer Hund Bobby-Lee. Sein Besitzer hat daraufhin die Berufsfeuerwehr informiert. Mit einem Boot und Schwimmern ist es schließlich gelungen die seit Wochen vermisste Katze in Sicherheit zu bringen.

Privat

Die aufmerksamen Feuerwehrmänner bemerkten nahe dem Einsatzort eine aufgehängte Vermisstenanzeige von Luna samt Kontaktdaten der Besitzerin. Diese war überglücklich, dass sie ihre Katze nach über fünf Wochen wieder bei sich hatte.

Privat

Dank gebührt Hund Bobby-Lee

Das Wiedersehen mit ihrer Katze verdankt die Frau in erster Linie Hund Bobby-Lee. Und natürlich seinem Besitzer, der übrigens vor rund zwei Jahren genau an besagter Stelle am Inn wegen seines Hundes mit einer Waffe bedroht wurde - mehr dazu in Polizeieinsatz vor laufender Kamera.