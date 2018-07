Bei 300-Meter-Absturz tödlich verunglückt

Ein 55-Jähriger ist am Freitag bei einer Tour in der Venedigergruppe (Bezirk Lienz) auf einem nassen Steig ausgerutscht und über Felsgelände 300 Meter abgestürzt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 55-jährige Deutsche war kurz nach Mittag am hochalpinen Alpenkönigweg in Richtung Essener-Rostocker Hütte (Bezirk Lienz) unterwegs, als er auf einem nassen Steig ausrutschte und über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände rund 300 Meter abstürzte. Seine Bergkameraden alarmierten die Rettungskräfte, der Notarzt des Rettunshubschraubers konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Mit Unterstützung der Bergrettung wurde die Leiche des Mannes mit dem Polizeihubschrauber geborgen.

Urlauber in der Leutasch abgestürzt

Ebenfalls am Freitag ist ein 71-Jähriger beim Abstieg vom Söllerpass in der Leutasch über felsiges Gelände abgestürzt. Er wurde mit Kopfverletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen - mehr dazu in Urlauber in der Leutasch abgestürzt