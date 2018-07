150 neue Planstellen im Bildungsbereich

Das Land Tirol fördert mit 6,5 Millionen Euro 150 zusätzliche Planstellen im Bildungsbereich. Unter anderem im Bereich Sonderpädagogik und zur Schulung von Flüchtlingskindern, aber auch für Kleinschulen.

In Tirol gibt es derzeit 54 Volksschulen mit nur einer Klasse, insgesamt 171 von tirolweit 359 Volksschulen haben weniger als vier Klassen. Diese sogenannten nieder organisierten Schulen aufrecht zu erhalten sei eine große Herausforderung, sagt der neu bestellte Tiroler Bildungsdirektor Paul Gappmaier. Mit den 6,5 Millionen Euro für 150 zusätzliche Planstellen schaffe das Land auch als Ausgleich für einen Teil dieser Belastung.

Rechnungshof kritisiert Kleinschulen

Der Bundesrechungshof sieht die Kleinschulen allerdings kritisch und mache Druck, sagt der Bildungsdirektor. So hat der Rechnungshof zuletzt die Zahl der Kleinschulen in Tirol bemängelt: Viele Schulen würden trotz zu niedriger Schülerzahlen weitergeführt. Im vergangenen Jahr seien deshalb in Tirol elf Kleinschulen geschlossen worden. Bei zehn von elf Gemeinden konnte bezüglich der Schließung aber ein „absolutes Einvernehmen“ hergestellt werden, so Gappmair.

Es werde künftig auch Aufgabe der neu geschaffenen Bildungsdirektion sein, einerseits die Vorgaben des Rechnunshofs zu berücksichtigen, andererseits aber auch Rücksicht auf die speziellen Bedürfnisse am Land zu nehmen.

