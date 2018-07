Innsbruck: 2.900 bei Medizinaufnahmetest

2.900 Bewerber haben heute am Aufnahmetest für das Medizinstudium in Innsbruck teilgenommen. 400 Studienplätze werden vergeben. In erster Linie geht es bei dem Test um Naturwissenschaften und kognitive Fähigkeiten.

Kein Konzert und auch kein Abschlussball, sondern der Medizinaufnahmetest lockte am Freitag knapp 2.900 Leute in die Messe Innsbruck. Beworben hatten sich ursprünglich über 3.700. Das ist ungefähr die gleiche Anzahl an Bewerbern wie im Vorjahr. Die Medizinische Universität ist damit österreichweit auf Rang zwei - noch vor Graz und Linz. Nur Wien hatte mit knapp 6.000 Bewerbern deutlich mehr.

Naturwissenschaften reichen nicht

Der Aufnahmetest für Humanmedizin gliedert sich in vier Abschnitte, die unterschiedlich gewichtet sind. 40 Prozent machen die Basiskenntnisse des medizinischen Studiums aus. Dabei wird das schulische Vorwissen aus den Fächern Biologie, Mathematik, Chemie und Physik geprüft - das Hauptaugenmerk liegt hier wiederum auf Biologie.

Med Uni

Weitere 40 Prozent bestimmt der Abschnitt „Kognitive Fertigkeiten und Fähigkeiten“. In verschiedenen Aufgabengruppen müssen die Bewerber Figuren zusammensetzen, Zahlen und Implikationen erkennen und ihre Wortflüssigkeit und Merkfähigkeit beweisen. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich gleichmäßig auf die Abschnitte „Textverständnis“ und „sozial-emotionale Kompetenzen“.

Med Uni

Drei-Viertel der Plätze für Österreicher

Für die 2.900 Bewerber stehen 400 Studienplätze zur Verfügung. Das bedeutet, dass nicht einmal jeder Siebte einen Platz bekommt. Etwas einfacher haben es die österreichischen Bewerber. Durch die Quotenregelung gehen 75 Prozent der Plätze an Österreicher, 20 Prozent an die besten EU-Bürger und 5 Prozent an die besten Nicht-EU-Bürger. Unabhängig von Nationalität und positivem oder negativem Ergebnis müssen die Bewerber 110 Euro Testgebühren bezahlen. Das Ergebnis wird im August bekanntgegeben.

Zu wenig Basisausbildungsplätze

Während die Zahl der Bewerber in Innsbruck gleich geblieben ist - österreichweit ist sie gestiegen - hat die Zahl der Absolventen zugenommen. Auch das Problem der Abwanderung ins Ausland konnte durch gezielte Maßnahmen gestoppt werden. 85 Prozent der Absolventen würden nach dem Studium gerne in Österreich bleiben, so Peter Loidl, Vize-Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck.

Daher blickte Loidl aber auch bedenklich auf die Anzahl der Basisausbildungsplätze in Österreich. Um nach dem Studium als Arzt arbeiten zu dürfen, muss jeder Absolvent eine neunmonatige Basisausbildung absolvieren. „Die Steigerung der Ausbildungsplätze halte mit der Steigerung der Absolventen nicht mit“, kritisierte Vize-Rektor Loidl.