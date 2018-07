Demo-Fabrik zeigt Produkte in Echtbetrieb

In Schwoich (Bezirk Kufstein) hat die Vahle-Gruppe eine Demonstrationsfabrik für fahrerlose Transportsysteme eröffnet. In fünf Jahren soll der Umsatz verdreifacht, die Mitarbeiterzahl verdoppelt werden.

Die früher als Vahle DETO bekannte Firma ist Teil der deutschen Vahle Gruppe und wurde Anfang 2018 in Vahle Automation umbenannt. Zugleich wurde der Hauptsitz des Kompetenzzentrums nach Schwoich verlagert. In den Standort Schwoich wurden insgesamt 3,2 Mio. Euro investiert - mehr dazu in Vahle-Headquartier soll Umsatz vervielfachen.

Vahle Automation

System für kontaktlose Energieübertragung

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Energie- und Kommunikationssysteme. Kernbereich sind Transportfahrzeuge, die in der Kran-, Förder-, Hafen- oder Lagertechnik berührungslos gesteuert werden können. Für Amazon etwa hat Vahle ein System entwickelt, das die kontaktlose Energieübertragung bei Logistikrobotern ermöglicht. So sind in den riesigen Lagerhallen keine störenden Stromkabel mehr im Weg.

Demo-Fabrik Herzstück des neuen Headquarters

Seit kurzem kann der Einsatz dieser Systeme in der neuen Demonstrations-Fabrik realitätsnah simuliert und getestet werden. So könnten für Kunden individuelle Lösungen erarbeitet werden. Besucher aus mehr als zehn wichtigen Märkten – wie den USA oder China – hätten in der Demo-Fabrik bereits die Produkte quasi im Echtbetrieb kennengelernt, erklärte der Geschäftsführer der Vahle Automation, Alfred della Torre.

Vahle Automation

Für das laufende Jahr erwartet sich Vahle Automation einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro, in den nächsten fünf Jahren soll er verdreifacht werden. Außerdem soll der Mitarbeiterstand verdoppelt und die Lehrlingsausbildung weiter ausgebaut werden.

